Ex alumno de La Academia ataca a su vecina

Daniel Riolobos ex alumno del reality La Academia fue captado por unas cámaras de vigilancia actuando de una manera muy violenta y agresiva en contra de una vivienda y auto de una de sus vecinas, quien también recibió amenazas de muerte por parte del cantante.

Los hechos ocurrieron en el Estado de México; pues así lo dio a conocer el programa de televisión “De primera mano” al revelar los videos del ex alumno.

En el video se puede observar a Daniel bajar de su camioneta color blanca; sin embargo, comenzó a quitar de una forma muy agresiva los botes que se encontraban afuera de la propiedad de su vecina.

Pero de repente el enojo del cantante lo llevó a hacer algo inesperado; pues el ex alumno de La Academia con un cuchillo en mano comenzó a dañar la camioneta de su vecina, el vehículo se encontraba dentro del estacionamiento. De igual forma Daniel Riolobos fue captado aventando un recipiente hacia la casa.

La afectada denunció los hechos ocurridos en contra del ex alumno de La Academia al dañar su propiedad; incluso la víctima aseguró que recibió amenazas por parte del cantante, luego de que se diera a conocer los videos de su comportamiento agresivo.

“Tengo circuito cerrado, checo las cámaras y te digo yo no lo conocía; veo que sale de ahí, sale super drogado tomado con más personas y hace eso me pase y le toque y sale por la ventana muy agresivo y me empieza a decir tú que haces aquí y le digo ‘así buenas noches ya vi los destrozos que hiciste de mi casa y me dice ‘sí no te voy a pagar nada’”, dijo la afectada para el programa De Primera Mano.

El programa “De primera mano”, comentó que la denuncia hacía el ex alumno de La Academia procedió; pero que los amigos del agresor comentaron que Daniel Riolobos está internado en un retiro para controlar un padecimiento que lo orilla a salirse de sus casillas y actuar de una forma violenta y agresiva.

Cabe mencionar que Daniel Riolobos fue uno de los ex alumnos de La Academia Bicentenario que destacó en el reality show de TV Azteca; sin embargo, tal parece que su comportamiento agresivo le ha causado problemas.