Identifica Fiscalía a autores del ataque

Tras los hechos ocurridos durante la madrugada del 25 de diciembre, la Fiscalía General del Estado en la Región Centro está por concluir la primera fase de la capeta de investigación en donde se tiene identificadas a algunas personas como probables responsables de los eventos en donde un policía resultó lesionado en el municipio de Frontera.

Rodrigo Chaires Zamora; Delegado de la Fiscalía mencionó que se inició la carpeta de investigación en este hecho en el que se estuvieron manejando cuestione imprecisas derivado de la inquietud social que se genera.

Comentó que se tiene un avance significativo vla unidad sufrió daños como impacto de proyectil de arma de fuego en función a esto se dan eventos posteriores como el daños de algunos vehículos en Monclova y Frontera.

Por la cercanía del evento, se verificaron los incendios en Monclova, dentro de la investigación se tendrá un resultado final para ver si hay relación directa o es un hecho aislado y es algo fortuito el incendio de los vehículos.

Las particularidades del oficial lesionado se tienen que reservar, hay un avance importante y en las próximas horas se podría dar un resultado.

“No hay personas detenidas, pero sí se tienen señalamientos hacía algunas personas en base a esto se integrará al 100% una carpeta de investigación en su primera fase”, comentó.

Al ser cuestionado sobre si el suceso tiene algo que ver con el grupo delincuencial comentó que no se puede dejar fuera la información que llega, toda forma parte de la carpeta de investigación por lo que no se confirma pero no se puede asegurar.

En relación a las paredes pintadas que aseguran que hay grupos armado presente, poncha llantas y autos quemados mantiene en alerta a las autoridades, pero señaló que esta alerta es permanente como lo está en todo el Estado, incluso desde antes de que se presentaron los hechos.

“Coahuila es uno de los objetivos de la delincuencia organizada, el trabajo es diario para contenerte y resolver los hechos que se vayan presentando” comentó.

Dijo que en los hechos una persona resultó lesionada, no de gravedad, las circunstancias y el estado de salud deben ser reservados por su seguridad.

Las unidades están aseguradas, revisan la conexión que pudiera existir con dicho evento, se tiene un carro radio patrulla que pertenece al municipio de Frontera, al cuestionarlo sobre una camioneta blanca dijo que no se podía dar particularidades.

Los vehículos siniestrados por fuego se tienen asegurado, no especificó cuantos son y mencionó que los particulares no han denunciado, también señaló que hay objetos asegurados, no necesariamente encontrados dentro de las camionetas aseguradas.

“Lo que podemos decir es que Fiscalía está realizando una investigación meticulosa, se tienen objetos asegurados y hay señalamientos contra algunas personas”, mencionó.