Infierno en la Tierra; así se ve el cielo de Australia por incendios

AUSTRALIA.- Jeo Lervasi, piloto de la Fuerza Aérea de Australia, publicó un video del momento en que sobrevolaba un área afectada por los incendios en Australia, el cielo aparece completamente rojo.

Nuestra gente está altamente capacitada y profesional, pero no siempre capaz de completar la misión en el primer intento, comentó el piloto.

Inmediatamente este video se volvió viran en redes y se llenó de comentarios de solidaridad de usuarios de distintas partes del mundo.

El video fue tomado desde la cabina de uno de los aviones que hace trabajo de reconocimiento en áreas afectadas por los incendios.

Mientras tanto, los incendios han provocado la muerte de miles de animales como canguros o koalas y 24 personas.

La policía australiana acusó a 24 personas de provocar deliberadamente incendios forestales en el estado de Nueva Gales del Sur, que han causado la muerte de al menos 20 personas y destruido más de un millar de viviendas.

La policía de Nueva Gales del Sur emprendió acciones legales contra 183 personas, 40 de las cuales son menores de edad, por delitos relacionados con los incendios desde el 8 de noviembre.

De ellas, 53 han recibido advertencias o cargos penales por no cumplir con una prohibición total de incendios y 47 están acusadas ??de tirar un cigarrillo encendido o fósforo en tierra, según indicó la policía en un comunicado.

Al menos 24 personas han muerto en todo el país durante esta temporada de incendios forestales que inició en septiembre. Si bien los incendios han afectado a todos los estados, Nueva Gales del Sur ha sido el más afectado.

En el estado de Victoria se confirmó la muerte de una persona a causa de los incendios forestales, por lo que el número de víctimas mortales en esa entidad se elevó a tres, según las autoridades locales.

La ministra de Servicios de Emergencia, Lisa Neville, dijo que Matt Kavanagh, de 43 años, murió en un accidente automovilístico en la autopista del valle de Goulburn, el viernes pasado, reportó ABC News.

Las llamas han estado ardiendo en Australia durante meses, quemando casas y destruyendo pueblos enteros. Se han quemado más de siete millones de hectáreas de tierra, la mayor parte de matorrales, bosques y parques nacionales, que albergan la vida silvestre nativa del país.

Our people are highly trained & professional, but not always able to complete the mission on first try.

This video shows how heavy smoke from bushfires has prevented some C27J & C130J flights from reaching #Mallacoota & #Merimbula #AusAirForce #AustralianFires #YourADF pic.twitter.com/PhNjNIUVHf

— Air Commander (@RAAF_ACAUST) January 6, 2020