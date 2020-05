Karla Panini ‘deseó la muerte’ de Karla Luna

Karla Luna luchó por varios años contra el cáncer cervicouterino, el cual le fue diagnosticado en 2012, un mes después de que diera a luz a su cuarto hijo. Pese a los tratamientos, Karla Luna falleció en 2017.

Pero eso no es todo, ya que Karla Luna hizo una impactante confesión al reality show Rica, famosa, latina. «Yo llegué a imaginarme que si tú no estuvieras aquí con vida, yo me podía quedar con él y que si no naciera tu hija Victoria, yo podía quedarme con él», mencionó.