La Galeana sucumbe ante Teneriffe

En un partido de euforia total, el combinado de Teneriffe ante todo pronóstico, logro darle la vuelta al marcador global en contra ante el conjunto de La Galeana, resolviendo en la tanda de penales el pase a la gran final, luego del marcador global de 4-4.

En las acciones del partido de vuelta de esta serie semifinalista, Teneriffe empato el marcador global a 4-4 con los goles de Alexis Vásquez y su capitán siempre presente en la lista de anotadores, Carlos Álvarez.

Aunque un gol de Raúl Valdez para los de la Galeana puso a sudar frío a los de Tenneriffe, el tiempo en el cronometro del arbitro central no dio para más, y todo se definiría en la tanda de penales, en donde anotó Juan Riojas y pese a la falla de Carlos Álvarez, que nomas no se le dan los tiros desde los once pasos, las erradas de Ramiro Venegas, el ex Galáctico Héctor Salas y Sulio Martínez le dieron la ventaja 3-1 en los penales a Teneriffe.

Estos últimos volverán a tener su tan ansiada revancha ante los Galácticos FC en la gran final hoy jueves 9 de enero.