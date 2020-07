La golfista mexicana Gaby López da positivo a coronavirus

PUBLICIDAD

CIUDAD DE MÉXICO.- Se alarga la espera para la golfista capitalina Gaby López luego de que dio positivo en la prueba protocolaria previa al reinicio de la LPGA y se vio obligada a retirarse del Drive On Championship.

Como parte del proceso de pruebas de la LPGA me informaron que di positivo por Covid-19 por lo que me retiré del Drive On Championship. Por el momento me siento bien y tengo síntomas muy leves. He tomado la decisión de aislarme y estoy trabajando con las autoridades locales para evitar contagiar a más personas. Espero con ansias mi regreso al tour”, escribió López en sus redes sociales.

La capitalina de 26 de años, no compite desde enero porque después de coronarse en Diamond Resorts Tournament of Champions participó en el Gainbridge LPGA (donde no superó el corte) y regresó a la capital del país decidiendo saltarse los torneos en Australia para hacer mejoras en su swing. Días antes de volver a la competencia a principios de marzo, la LPGA detuvo la actividad a causa de la pandemia.

Gaby no tenía pensado participar en el segundo evento de la LPGA después de la pausa por la pandemia (Marathon Classic), pues quería descansar y viajar a Europa con tiempo para jugar el Scottish Open como preparación para el British Open, primer major. Ahora que dio positivo habrá que ver si se recupera en tiempo para el major britanico que inicia el 20 de agosto.