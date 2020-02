PUBLICIDAD

POR: MANUEL E. DURÁN FLORES

INSTALA MARS CONSEJO ESTATAL DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y el Director General del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), Juan Antonio Ferrer Aguilar, fijaron el compromiso institucional de reforzar las acciones en materia de infraestructura, abasto de medicamentos, basificación de personal y ubicación permanente de profesionales de la salud, para garantizar una mejor atención a la ciudadanía, al instalar el Consejo Estatal de Salud Mental y de Adicciones.

Mientras que Riquelme Solís enfatizó el compromiso y trabajo del Estado para la atención integral a la salud de los coahuilenses y la siempre disposición a trabajar con la Federación, el titular del INSABI señaló que en reciprocidad, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene el apoyo para echar a andar los proyectos de salud en el estado.

En la ceremonia Miguel Riquelme resaltó que para un Estado como Coahuila “la salud de su población es sumamente para mantener su crecimiento y desarrollo económico”.

PROMETE ACABAR CORRUPCIÓN

Quien dice trae la indicación de acabar con la corrupción en la oficina que acaba de tomar las riendas es Lalo Harb nuevo mandamas de la oficina del Registro Público.

Lalo quién no se le identifica por ser un ejemplo de disciplina dejara las oficinas vacias al 100 por ciento pues para nadie es un secreto los contubernios que tienen todos los empleados con Notarios públicos quienes son los principales promotores de la corrupción en esa dependencia

Aunado a ello Lalo Harb deberá poner un alto al alto índice de coyotaje que se vive y que es de sobra conocido que en esa oficina se pasean como Juan por su casa.

Los más preocupados son aquellos más privilegios gozaron durante la gestión de Karla Juaristi y que tenían fuero y total impunidad y que además de manejarse de forma ruin y corrupta eran despotas y prepotentes no solo con usuarios si no con sus mismos compañeros.

METIENDO LANA

Quien estuvo por aquí en Monclova supervisando las entradas y salidas del billete fue el administrador central de Recaudación de la Secretaria de Finanzas Javier Díaz la mera vena de los recuadadores en Coahuila.

Javier quien en por o tiempo ha demostrado saberlo al asunto del ingreso de billetes asegura que estan eficientando los dineros en función de los graves recortes presupuestales que el Gobierno Federal ha impuesto para obra pública no solo a Coahuila si no a la mayor parte las entidades federativas.

Ante ello Javier explica que se han adoptado nuevos sistemas de captación de recursos, ojo no nuevos impuestos, si no captar más de los que ya hay impulsando al moroso a pagar en tiempo y forma con sistemas de estímulos fiscales.

Javier Díaz acompaño al gobernador Riquelme en su gira de trabajo por Monclova y mientras el gober acudió al informe del rector de la UAC Javier se dirigió hasta los aposentos de la guapa y eficiente Cristina Amezcua quien por cierto es de las oficinas, la local, de las más eficientes y por mucho en Coahuila.