POR: MANUEL DURÁN FLORES

CELEBRAN REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA ELECCIONES COAHUILA 2020

El día de hoy se realizó la Segunda Sesión de la Comisión Interinstitucional para el Proceso Electoral Coahuila 2020 celebrada en la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado (SEFIRC), integrada por representantes del Poder Ejecutivo y de la Legislatura local.

Estuvieron presentes la titular de la SEFIRC, Teresa Guajardo Berlanga; Blas Flores Dávila, Secretario de Finanzas (SEFIN); Francisco Saracho Navarro, Secretario de Inclusión y Desarrollo Social (SIDS); y José Luis Flores Méndez. Secretario de Desarrollo Rural (SDR).

Por el Congreso del Estado acudieron a la cita los diputados Andrés Loya Cardona, Juan Antonio García Villa, Elisa Catalina Villalobos Hernández y Claudia Isela Ramírez Pineda. Mención especial se merece la presencia de Gerardo Alberto Moreno Rodríguez, representante del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), y de Belmiro Mata Saldaña, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

En esta sesión se aprobó el plan de trabajo que fue presentado en la sesión anterior con las aportaciones de los presentes. Destaca la voluntad de los integrantes para dar a conocer los objetivos de la Comisión, ya que se aprobaron giras de trabajo al interior del estado para cumplir con este objetivo.

UADEC TECNOLÓGIA DE ALIMENTOS

Este martes la Dirección de Investigación y Posgrado y la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, presentaron los libros “Handbook of Research on Food Science and Technology” y “Applied Food Science and Engineering with Industrial Applications”.

La ceremonia tuvo lugar en el auditorio de la Facultad de Ciencias Químicas, contando con la presencia del rector, Salvador Hernández Vélez, el director de Investigación y Posgrado, Dr. Cristóbal Noé Aguilar y la catedrática investigadora del Departamento de Investigación en Alimentos, Dra. Mónica Lizeth Chávez.

La obra “Handbook of Research on Food Science and Technology” se divide en tres volúmenes: Food Technology and Chemisty, Food Biotechnology and Microbiology y Functional Foods and Nutraceuticals, de la autoría del Dr. Cristóbal Noé Aguilar, la Dra. Mónica Lizeth Chávez y el Dr. José Juan Buenrostro, quien es catedrático investigador en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo Unidad Delicias.

Los volúmenes abordan diversos temas, entre ellos la extracción de los aceites esenciales de las plantas, valoración de cactáceas subutilizadas para convertirlas en alimentos funcionales, técnicas de remediación de aguas residuales y desarrollo de procesos biotecnológicos.

ANUNCIAN NUEVO VUELO QUERÉTARO-SALTILLO-QUERÉTARO

Con el vuelo Querétaro-Saltillo-Querétaro, la empresa Transportes Aéreos Regionales (TAR) Aerolíneas iniciará sus operaciones de conectividad directa y abonar a fortalecer la competitividad, Turismo de Negocios y Recreativo de Coahuila.

En una primera etapa se efectuarán los vuelos los días martes, jueves y domingo, con salidas de Querétaro a Saltillo a las 07:00 horas; y luego de Saltillo a Querétaro a las 08:40 horas.

En una segunda etapa poder establecer la ruta Saltillo-Houston, y una tercera incrementar el número de frecuencias de salir en la mañana y regresar por la tarde el mismo día.

El Secretario de Economía del Estado, Jaime Guerra Pérez, expuso que con este anuncio se suma el vuelo de Monclova a la Ciudad de México con TAR Aerolíneas, y ahora se logró concretara la conectividad de la Región Sureste con otros destinos, para así abonar a la competitividad económica y turística de la entidad.

