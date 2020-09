Lanza Senadora SOS por Coahuila

PUBLICIDAD

Por el rescate inmediato de las regiones Centro, Carbonífera y Cinco Manantiales de Coahuila, se manifestó ayer la Senadora Veronica Martínez quien junto con otros legisladores exigieron al Gobierno Federal la declaratoria de emergencia económica.

En entrevista exclusiva para LA VOZ DE MONCLOVA, la Senadora destacó que es muy preocupante que empresarios de la región enfrenten señalamientos de embargo por la falta de liquidez por la falta de pagos de Altos Hornos de México a sus proveedores.

“Desde hace tiempo que tocamos puertas, hemos estado con el Alcalde de Monclova Alfredo Paredes y representantes de la IP visitando dependencias para pedir prórrogas, nuevos plazos de pago y la solicitud de que se activen y reactiven créditos”, explicó.

Dijo que es muy preocupante la situación que se vive en las regiones Centro y Carbonífera del estado, pero también en los Cinco Manantiales.

Piden estímulos económicos para empresarios

Para contrarrestarlo, los senadores buscan la intervención inmediata de la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Hacienda y la de Economía a fin de que diseñen diferentes programas de apoyos e incentivos que puedan dar para las empresas que hoy en día están atravesando esta caótica situación.

Lamentó conocer que la Unión de Crédito comenzó a aplicar embargos “se están haciendo estas acciones, desafortunadamente no ha entrado con esa sensibilidad que esperamos, con la que exigimos, se reactive la economía, no es que los empresarios no quieran pagar, es que no existe liquidez y están en parálisis económica”.

Es imposible que por más que quieran puedan sacar adelante los pagos pendientes.

Dijo que es necesario que se respalde a los trabajadores, empleos y familias que dependen de esta cadena productiva, pues se tratan de 20 mil empleos directos y entre 60 a 80 mil indirectos.

“No podemos esperar 90 días”

“Se vislumbra un problema no solo económico sino un problema social, muchas empresas no van a aguantar 90 días más para una solución”, expresó.

Aseguró que mientras no se liquiden los adeudos y se inyecte capital por parte de NAFINSA con créditos a corto y mediano plazo, la situación llegará al despido de muchos trabajadores, “será una crisis social la que se vislumbra para ambas regiones, hacemos el llamado al gobierno federal con voluntad podría apoyar, ayudar y respaldar a las regiones, con programas y acciones”.

La Senadora Verónica Martínez aclaró que esta no es la primera petición que hacen a la Federación “llevamos desde marzo, tenemos meses insistiendo con esta situación esperamos que haya una respuesta”.

Y añadió “estamos desesperados es la incertidumbre que se vive en las regiones Centro y Carbonífera, no dejaremos de alzar la voz, representantes de quienes confiaron en nosotros acompañarlos en estos momentos juntos una solución”.

Apoyo sin colores ni partidos

“Como representes de Coahuila creo que tenemos que cerrar filas en torno al liderazgo de MARS, con los alcaldes también y los senadores están de lado los colores a Coahuila le vayan”.

Cuestionada en torno a lo que considera sea el rescate de la empresa acerera dijo, “Yo lo que podría decir espero que pronto lleguen a un acuerdo entre los dueños de Altos Hornos como Villacero que es el interesado de acuerdo a lo que nos hemos enterado, incluso por los que la misma empresa ha hecho”.

Consideró que con la compra de alguna de las acciones de Ahmsa por parte de Villacero se pueda reactivar nuevamente la empresa “espero que pronto lleguen a una solución, por el bien de los trabajadores pues son 20 mil familias que dependen de manera directa”

Tocarán de nuevo puertas

Indicó que ayer mismo dialogó con el Alcalde Alfredo Paredes para hacer de nuevo una gira y tocar puertas al IMSS y el INFONAVIT a fin de que se sensibilicen y apoyen para que no haya embargos o congelamiento de cuentas de parte de ellos.

“Ya lo habíamos hecho anteriormente, esperamos que exista una buena respuesta por el bien de las empresas que hoy no tienen liquidez”, comentó.

Piden revisar contratos en la carbonífera

Respecto a la región Carbonífera, la Senadora indicó que está en contacto con los diferentes asociaciones y agrupaciones mineras y en este caso, las condiciones en las que la CFE ha estado intentando firmar los contratos no da un punto de ganancia como se había comprometido Andrés Manuel López Obrador.

“Los carboneros solicitan que las condiciones sean las mismas de los contratos anteriores. No estas nuevas que se deben cumplir habrá muchos de los carboneros que estarán dejando pasar la oportunidad de surtir los contratos de carbón solicitudes que hace la CFE”, comentó.

Entre éstas, el hecho de que les recibirán el producto, pero si no cumplen con las especificaciones, no habrá una retribución económica como la que se había pactado.

“Esta no era la solución que esperábamos, era que se continuaran con los mismos mecanismos se les comprara de manera directa, con la promesa de pagar el precio justo, la calidad justa y que todos ganaran”, puntualizó.

Duro golpe ladesaparición de la Subsecretaría de Minas

Sobre este tema, la Senadora Verónica Martínez dijo que el subsecretario Francisco Quiroga es una persona muy capaz que entendía a la perfección la situación del carbón y participó en la validación de padrones de los carboneros.

“El recorte y la austeridad de este gobierno ha provocado que esta Subsecretaría se elimine, y por lo tanto, viene afectar más la situación de los carboneros, Quiroga iba personalmente a ayudar en el tema del padrón que se tuviera validado, garantizaba que existieran las condiciones de seguridad y más”, comentó.

Eliminan Fondo Minero, Fondo Metropolitano y el Fortaseg

Sobre el tema del presupuesto de egresos del 2021 que se presentó hace dos días, la Senadora dijo que se cabildeará la próxima semana entre las diferentes dependencias de gobierno para atraer los recursos que Coahuila necesita.

Pero aceptó que habrá una grave afectación, luego que se eliminan el Fondo Metropolitano, el Fondo Minero y el Fortaseg, éste último que es básicamente el apoyo que se brindaba para afianzar la seguridad de los municipios.

Indicó que este 2020 hay un decrecimiento del 8% en la economía a causa de la pandemia y es en base a este punto que se debe establecer un panorama económico justo para el 2021, por lo que es necesario analizarlo con responsabilidad y detenimiento.

Antes de finalizar, comentó que en unas semanas más se incluirá en la Comisión de Hacienda, en la de Relaciones Exteriores de América del Norte, y ambas son de su gran interés por la importancia que tendrá de representarlas ante la aplicación del TMEC -Tratado México Estados Unidos y Canadá-.

