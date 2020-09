Maribel Guardia estuvo a punto de morir; “me quedé paralítica y sin hablar», dice

PUBLICIDAD

Maribel Guardia se ha consolidado como una de las estrellas más populares de la televisión mexicana, sin embargo confesó que en dos ocasiones estuvo a punto de morir.

En entrevista con varios medios la famosa señaló que ha tenido que enfrentar algunos problemas en su estado de salud, como cuando una rara enfermedad la afectó dejándola paralítica y sin poder hablar.

En un video compartido por el programa Ventaneando, la cantante señaló que hace mucho tiempo su salud se vio muy afectada y a pesar de los estudios jamás se pudo descubrir qué tenía.

«Una vez me dio… no sé, tenía como una embolia cerebral y me quedé paralítica y sin hablar».

Durante su conversación, Maribel Guardia puntualizó que se pudo curar sin saber por qué, aunque le dijeron que pudo perder la vida.

«Nunca supe qué era. Me hicieron exámenes y me dijeron que se iba a reventar una vena en el cerebro y no sucedió. Al final me curé, no supe ni cómo, era muy jovencita”.

También señaló que en otra ocasión estuvo a punto de morir en el mar, algo que le preocupó en ese momento es que se encontraba con su hijo Julián.

«Una vez casi me ahogo con Julián en el mar, en Acapulco. Una ola casi nos lleva y llegó un momento en que yo lo solté para que nadara y él tenía miedo y regresó a mis brazos. Julián tenía 6 años».

La también conductora detalló que en ese momento se sintió cerca de la muerte, por lo que siempre considera que tuvo una segunda oportunidad.

«Gracias a Dios regresó porque hubiera sido una tragedia, el mar nos hubiera llevado a los dos. Sentí que volví a nacer, como tres veces he estado cerca de la muerte».

Maribel guardia habla sobre las comparaciones con Ester Expósito

Durante su entrevista, Maribel Guardia también agradeció todos los piropos que le hacen a través de las redes sociales, pero puntualizó que no le gusta cuando la comparan con otras artistas ya que considera que cada celebridad tiene sus encantos. Esto luego de que la alabaran su belleza contra la de Ester Expósito.

La artista también confesó que la mayoría de los vestuarios de sus espectáculos los ha regalado a jóvenes artistas que van empezando, menos la ropa interior ya que las quema.

“Ropa de show he regalado muchísima y la regalé a muchas chicas cantantes que estaban empezando. Pantaletas, no esas las he quemado, luego compró y compró calzones y luego ni molos pongo, no vayan a creer que ando sin calzones”.