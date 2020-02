Niegan intento de sustracción en kínder

PUBLICIDAD

Niega el padre de familia Luis Gerardo Muñoz Rivera, que haya querido llevarse a un menor del jardín de niños Agustín Melgar, aclaró, solamente fue a preguntar si su ex pareja había acudido y luego se retiró del lugar, también acudió al Ministerio Público para dar seguimiento a su detención.

Se dio a conocer que el papá supuestamente intentó sacar a la fuerza a un menor del kínder ubicado en el Fraccionamiento San Miguel, hecho por el denunciado por trabajadores del plantel y posteriormente fue arrestado por la Policía Escolar y llevado a la comandancia por la falta administrativa de alterar el orden público.

“Yo solamente pasé por el kínder, me baje a peguntar si mi esposa ya había ido por el niño y me retiré, eso fue todo, es mentira que me haya querido llevármelo. Hasta ella me dijo que aclarara la situación aunque estemos separados”.

El joven padre dijo, hay otras mamás que fueron testigos de lo ocurrido y están dispuestas a dar una declaración, señaló que los oficiales no quisieron escucharlo y de todas formas se lo llevaron, tuvo que pagar alrededor de 250 pesos para salir de la comandancia.