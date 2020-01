«No a la guerra», dice AMLO sobre conflicto entre Irán y Estados Unidos

México.- El presidente AMLO aclaró que el gobierno de México dice «no a la guerra» en el conflicto entre Estados Unidos (EU) e Irán.

En su conferencia mañanera de este miércoles 8 de enero, el mandatario federal dijo que México asume una posición neutral en este tipo de disputas, y recordó que en la Constitución se establecen principios de política exterior apegados a la paz y el respeto de los Derechos Humanos.

«Tenemos nosotros que procurar que haya diálogo, que se busque un entendimiento, que no se recurra al uso de la fuerza, No a la guerra. Esa es la postura de nuestro país» AMLO. Presidente de México.

AMLO insistió en la importancia del diálogo y reiteró su respeto a las decisiones de las naciones soberanas, aunque subrayó que su deseo es un entendimiento pacífico.

«Una postura de neutralidad. De no intervención a la decisión que toman las naciones y al mismo tiempo exhortando a que no haya guerra, que no haya confrontación armada» AMLO. Presidente de México.