‘No me da miedo ir a México, también es mi país, más bien me da risa su odio’: Sarita Sosa

PUBLICIDAD

La entrevista la dio a un programa hispano en Estados Unidos, pues ella radica en Miami y a ellos les contó a manera de queja que lo que le hacen es bullying, pero que no le afecta que la retraten como la mala del cuento, pero que le gustaría venir a México a contar “su verdad”.

Y es que luego de llevarse «secuestrado» a José José a Estados Unidos cuando se encontraba delicado de salud en un hospital de México, aundao a que después de su muerte ella lo escondió y no dejó que sus hermanos lo vieran y les ocultó información el día del velorio y luego tomar la decisión de incinerarlo y no permitir que en México se le rindiera un homenaje de cuerpo presente, pues si hay una villana en esta historia, para el pueblo de México, es ella, pero Sarita no lo siente así.

“Yo siento que es obviamente una situación que no tenía que pasar, porque igual están juzgando sin saber, sin conocerme, pero no hay ningún resentimiento al menos no de este lado, México también es mi país”.