“No se metan a proteger a delincuentes”: López Obrador habló de la violencia en Guanajuato tras golpe al “Marro”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a los hechos violentos que se registraron el pasado sábado en Celaya, Guanajuato, luego de la detención de la madre, hermana y prima de José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, grupo delictivo dedicado principalmente al robo de combustibles; y llamó a la población a no proteger a criminales.

“Poco a poco se van a ir dando cuenta de que tenemos que purificar la vida pública, estaba muy descompuesta la situación económica social, política del país , por eso es la transformación, porque no era la crisis económica, la crisis política, no, era crisis en todo, decadencia, un proceso de degradación progresiva, cada vez peor, imaginense como dejaron crecer lo del huachicol, increible.

Todavía lo que sucedió en fin de semana en Guanajuato está relacionado con eso, cómo se dejó crecer tanto con estructuras de apoyo, y aquí aprovecho para hacer un llamado a la gente, para que no se proteja a la delincuencia, antes podía existir la justificación de que no había cómo tener ingresos porque el gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz, pero ahora el gobierno está atendiendo las demandas del pueblo, ya se están destinando recursos al pueblo pobre como nunca.

Entonces no hay ninguna justificación para decir: ´voy a ayudar porque me están entregando despensas, voy a ser base de apoyo de un grupo que se dedica a delinquir´.

No se metan en eso, hay forma de obtener ingresos con recursos que se están canalizando, no se metan a proteger a delincuentes, porque estos grupos, como en el caso del huachicol, manejan nóminas para entregar por semana apoyos, y por eso, cuando hay una detención, cuando interviene la Guardia Nacional , salen a enfrentar a la Guardia Nacional, a quemar carros, ojalá y se entienda que eso no es conveniente y que no hay que estar apoyando a esos grupos, que nosotros vamos a garantizar a todos el bienestar, lo estamos haciendo, para que nadie se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales”, indicó el mandatario mexicano.