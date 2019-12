Pide un alto al bullying Michelle Salas

Salas, quien desde pequeña ha sido motivo de gran interés por ser hija de Luis Miguel, ha vivido un especial ataque desde hace meses a raíz de los comentarios de Frida Sofia sobre su persona

«Entonces cuando yo, yo siento y creo esto, cuando tu abres esa puerta como que le das pie a todo mundo a que pueda dar una opinión de lo que tu haces, de lo que no, de lo que te gusta, si quieres pintar en azul o en rosa, siempre alguien va a tener una opinión, y yo pues crecí así y siempre como que trato de manejar las cosas y tal.. pero ya llega un momento en que hijole.. es súper cansado y nadie lo ve así, todo el mundo como nada más ver y el otro lado y es como siempre a lo mejor tener una opinión o juzgar o hablar mal o tal», agregó.

Y es que según comenta, un mensaje la hizo reflexionar sobre el tema de la violencia en las redes sociales.

«Nada más darnos cuenta que detrás de esa pantalla hay un ser humano y hay una persona que siente, que tiene sentimientos, que no es de piedra y no lo digo porque sea mi caso un poco raro y especial, porque estoy acostumbrada a todo, a 400 mil inventos, a 400 mil.. todos los días, pero lo digo porque el otro día también me sorprendió mucho porque una niña me escribió pidiéndome un favor para ayudar a recaudar fondos porque quería hacer el funeral de su hermano, que su hermano se suicido por causa del bullying y el tema del bullying es heavy, es heavy porque todos lo vivimos de cierta forma, formas diferentes, pero pues es igual de grave.. entonces no sé.. ando medio sensible últimamente», aseguró..

Michelle actualmente se encuentra en México para pasar las fiestas navideñas en compañía de toda la dinastía Pinal.