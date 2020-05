Presumen fuga de “El Chino Ántrax” en EU; habría burlado seguridad domiciliaria

PUBLICIDAD

José Rodrigo Aréchiga Gamboa, mejor conocido como “El Chino Ántrax, se habría fugado de un domicilio ubicado en San Diego California, Estados Unidos, en donde enfrentaría el resto de su condena en libertad condicional.

El “Chino Ántrax” fue fundador del grupo de sicarios “Los Ántrax” y se habría fugado de la “liberación supervisada” después de ser liberado de la custodia de los Estados Unidos el pasado 3 de marzo.

Hasta el momento, se desconoce si la fuga se dio el miércoles pasado o dos días anteriores, pues según el reporte realizado por los agentes de libertad condicional que lo supervisaban (USPO), Marc W. Ryan y Kimberly A. Pelot, al llegar al domicilio para que firmara el acta judicial, “El Chino Ántrax” ya no estaba en el lugar.

De acuerdo con los documentos judiciales filtrados en Twitter y difundidos por el periodista estadounidense Keegan Hamilton, (conocido por la cobertura del juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán en la Corte de Nueva York) el exintegrante del Cártel de Sinaloa no fue localizado en el domicilio asignado.

Cabe mencionar que en diciembre de 2019, el exlíder fundador del grupo de sicarios “Los Ántrax”, fue sentenciado a 7 años y 3 meses de prisión en San Diego California.

El sujeto fue capturado en diciembre de 2013 por la Interpol en Ámsterdam y calificado como “uno de los capos del cártel de Sinaloa de más alto rango jamás procesado en Estados Unidos”.

Actualmente, es señalado por su buen comportamiento en prisión por lo que se cree que su sentencia pudo haberse reducido, además de que ya tenía algunos años en prisión.

Se presume que el pasado 15 de mayo del 2015, “El Chino Ántrax” se habría declarado culpable de tráfico de drogas y habría acordado su culpabilidad como integrante del Cártel de Sinaloa desde 2005, grupo criminal en el que ordenó, participó y supervisó operativos violentos, según el San Diego Union Tribune.

José Rodrigo Aréchiga Gamboa, an ex-Sinaloa cartel enforcer known as «Chino Ántrax» was released from US custody last month and promptly «absconded from supervised release,» per new court document.

He «planned to reside in Mexico post-release.»

Current whereabouts: «Unknown» pic.twitter.com/V1Fbg8KFs4

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) May 8, 2020