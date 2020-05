Regresa subjefe de salud

PUBLICIDAD

FRONTERA, COAH.- Recuperado totalmente y listo para trabajar en las medidas de prevención del COVID-19, regresó a su labor en el departamento de Salud Municipal el Doctor Carlos Araiza Brant, quien por más de tres semanas enfrentará el coronavirus, saliendo victorioso de este padecimiento.

Desde temprana hora el médico acudió ante el Alcalde Florencio Siller Linaje para ponerse a la orden e iniciar con la coordinación de las labores de prevención y revisión de filtros en todo el municipio, asegurando que aún desde su hogar, en todo momento estuvo al tanto de los trabajadores del departamento, quienes realizan las acciones preventivas.

“Con mucha fe, buena alimentación y sobre todo aguardando tranquilo, pude salir de esta enfermedad que es muy difícil y que no distingue edad, sexo y condición socioeconómica, ya que todos los ciudadanos estamos expuestos a padecerla sin darnos cuenta, pues en esta etapa 3, todos padecemos COVID hasta que demostremos lo contario”.

El Doctor explicó que hoy más que nunca es de vital importancia que la gente se quede en su casa, toda vez que existe una gran cantidad de pacientes asintomáticos que generan un grave riesgo para la comunidad y para quienes están cerca de ellos.

“Las medidas de prevención no deben disminuirse, al contrario, hoy en día son muchas las personas que padecen COVID sin darse cuenta, por ello es importante extremar las medidas de higiene, utilizar siempre el cubre bocas y tomar la sana distancia al salir, ya que aunque no se presenten síntomas, pueden ser un foco de infección para la comunidad”.

Araiza Brant explicó que existen personas que no presentan síntomas respiratorios, sin embargo su sintomatología es cutánea o gastrointestinal, por lo que pueden ser portadores de la enfermedad sin darse cuenta.

“Yo me realicé el examen que resultó positivo el día 9 de abril, solo tenía una tos leve, no presente en ese momento fiebre o dificultad para respirar y gracias a que tomé todas las medidas de prevención, no contagie a mi familia ni a mis compañeros del departamento, por ello es importante seguir cada una de las indicaciones de la Secretaría de Salud”.

Explicó que el ser parte de las estadísticas de una pandemia es por demás difícil, sin embargo con mucha fe y siguiendo las indicaciones médicas, se puede salir adelante sin contagiar a otras personas ni provocarles un padecimiento grave.

“Hoy puedo salir tranquilo, seguiré con las medidas de prevención, posiblemente acudiré a la ciudad de Nuevo León a donar plasma para que con ello se pueda ayudar a la gente que padece covid a salir adelante, hoy gracias a dios estoy libre de este padecimiento y puedo decirle a la gente que no tome esto a la ligera, porque mucha gente está muriendo debido a las complicaciones que el COVID-19 provoca en el organismo”.