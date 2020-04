Rusia envía avión cargado de equipo médico a EU para combatir coronavirus

El gobierno de Rusia envió un avión cargado de mascarillas y equipo médico a Estados Unidos, con el fin de que la nación estadounidense libre la batalla contra el coronavirus COVID-19.

El Ministerio de Relaciones exteriores ruso publicó en su cuenta de Twitter que el Antonov An-124, uno de los aviones de carga más grandes del mundo, lleno de implementos médicos va en ruta hacia la unión americana, con el fin de “salvar las vidas de ciudadanos norteamericanos”.

La dependencia agregó que esta ayuda se debe después de la llamada telefónica entre los mandatarios de ambas naciones, Vladimir Putin y Donald Trump. La Casa Blanca informó de la comunicación realizada el lunes pasado, pero no ofreció detalles sobre este tema.

🇷🇺🇺🇸 Following phone talk between Presidents #Putin & @realDonaldTrump #Russia sends largest cargo aircraft An-124 Ruslan ✈️ with 😷 medical supplies (masks + equipment) to #US to help fight #COVID19 pandemic, save lives of American citizens. 🤝 The plane is en route #RussiaHelps pic.twitter.com/efeSK78cuB

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) April 1, 2020