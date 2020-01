Sin fecha para operativos de placas vencidas

PUBLICIDAD

FRONTERA., COAH.- Hasta el momento no se ha recibido instrucciones por medio del Sistema de Administración Tributaria para emitir multas o retirar vehículos que no cuenten con las placas vigentes, lo anterior informó el director de seguridad pública Juan José Castilla Ramos.

“Los elementos no pueden amedrentar a los automovilistas con quitarles su automóvil por que traigan placas atrasadas o no cuenten con licencia, lo único que les permite emitir una multa es cometer una infracción, la cual no implica retirar el carro a su propietario”.

Castilla Ramos dijo que si el conductor de un automóvil comete una infracción como pasarse una luz roja, conducir a velocidad inmoderada o no respetar los señalamientos de tránsito, puede ser detenido y amonestado, sin embargo en el caso de conducción en estado de ebriedad, lo que procede es imponerle una multa e inmovilizar el vehículo por bienestar del propio ciudadano y de los automovilistas en general.

Comentó que hasta el momento por medio de la recaudación de rentas, solo han recibido la instrucción de invitar a los conductores que no cuenten con su control vehicular vigente, que acudan a las oficinas a realizar el trámite y ponerse al corriente, sin embargo no se puede retirar el auto por voluntad del elemento de la corporación.

Explicó que SAT por medio de la Recaudación de Rentas, incluso emitió una promoción para los miembros del departamento, a quienes se les invitó a ponerse al corriente vía nómina, por lo que se dialogó con los elementos para que realicen su trámite por medio de la tesorería municipal.

Dijo que al iniciar el año se cuenta con promociones vigentes para los automovilistas, por lo que los elementos los están invitando a regularizarse y evitar así futuras complicaciones al circular por las diversas arterias del estado de Coahuila.