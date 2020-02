Toca el violín mientras le extirpan un tumor cerebral

Cirujanos del Hospital King’s College de Londres extirparon un tumor cerebral de una mujer que tocó el violín durante la operación.

Los médicos de la violinista Dagmar Turner, de 53 años, mapearon su cerebro antes de la operación para determinar qué áreas se activaban cuando tocaba su instrumento y las que controlan el lenguaje y los movimientos.

Los médicos la despertaron a media operación para que pudiera tocar, de manera que “los cirujanos no dañaran las áreas cruciales del cerebro que controlaban los movimientos delicados de sus manos”, dijo el hospital en un comunicado.

Conocíamos la importancia del violín para Dagmar, de modo que era vital conservar la función de las áreas delicadas de su cerebro que le permitían tocar”, dijo el profesor Keyoumars Ashkan, su neurocirujano.

Pudimos extirpar el 90% del tumor, incluidos los focos sospechosos de actividad agresiva, y a la vez conservar plenamente la función de su mano izquierda”.

Turner, violinista de la Orquesta Sinfónica de la Isla de Wight y varias sociedades corales, salió del hospital tres días después y espera regresar próximamente a la orquesta.

Our patient played the violin while surgeons removed a #tumour from her brain. Details available here https://t.co/LH6fjRdrno#Teamkings #news #violin #NHS pic.twitter.com/a0v4raRiKn

— King’s College NHS (@KingsCollegeNHS) February 18, 2020