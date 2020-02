Urge apoyo para Elena

PUBLICIDAD

FRONTERA., COAH.-Desesperada se encuentra la señora María Gallegos de la O. habitante de la colonia Diana Laura, toda vez que su nieta de tan solo 17 años de edad, sufrió quemaduras de segundo grado en el brazo y no cuentan con recursos económicos para cubrir los gastos de medicamentos, hospitalización y transporte, ya que son personas de escasos recursos económicos.

“Necesitamos que nos apoyen, mi nieta Elena Jiménez tiene 15 días en el Hospital Amparo Pape de Benavides y no tenemos ni para los medicamentos diarios, estamos muy desesperados porque lo poco que teníamos lo utilizamos para comprar unas pomadas, pero cada vez nos piden más medicamento”.

La abuela de la menor, quien es una persona de la tercera edad que se encuentra postrada en una silla de ruedas, no pudo evitar llorar, asegurando que no tienen ni un tomate en el refrigerador, pues tanto ella como su nieta y su hijo, solo viven de la pensión que mensualmente les otorga el gobierno, la cual en estos momentos no es suficiente para cubrir los gastos.

“La verdad me da mucha pena, pero ahorita vine a pedir a las casas de la colonia para poder trasladarme al hospital en Monclova para ver a mi nieta, apenas ayer la operaron, ella está muy triste, deprimida, un médico incluso le había dicho que iba a perder su mano, la cual la hizo caer en una profunda depresión, pero gracias a dios hasta el momento le han salvado su mano”.

La mujer, quien se encuentra desesperada, dijo que le están pidiendo para su nieta pomadas, inyecciones y pastillas que tiene que aplicarse y tomarse a diario, pero no tienen recursos para adquirirlas, por lo que teme que la salud de su nieta se vea mermada, pues por la falta de medicamento puede sufrir una infección que le lleve a perder su mano.

“Les pido, suplico que me ayuden, no tenemos comida, ni dinero para comprar medicinas, incluso nos estamos viniendo de raid del hospital, yo estoy en silla de ruedas y no me quieren dar trabajo, por eso les pido de su cooperación para apoyar a mi nieta”.

Es importante mencionar que si alguna persona quiere apoyar a la señora María Gallegos y su nieta Elena con recursos económicos o despensa, pueden acudir a la calle Nicolás Solís 119 de la colonia Diana Laura o pueden si cuentan con apoyo de medicamentos, la joven está en la sala 3 camilla 12 del Hospital Amparo Pape de Benavides.