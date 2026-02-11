Festival Resuena: Banda Destino llevará su música a Puebla por primera vez

Destino, la única banda de regional mexicano que estará en el Festival Resuena de Puebla.

La banda de regional mexicano Destino se prepara para presentarse por primera vez en Puebla como parte del Festival Resuena, que se realizará el próximo 21 de marzo, evento que reunirá a exponentes de la música Urbana, Rap y nuevas propuestas, dentro del cual Destino destaca como la única agrupación de regional mexicano en el cartel.

El proyecto está conformado por músicos originarios de distintas regiones del país, desde el norte hasta el sur de México. Sus integrantes provienen de estados como Sonora, Morelos y Chiapas, una diversidad que se refleja tanto en su identidad como en el sonido que han construido de manera colectiva.

Destino nació a partir de la participación de sus integrantes en un reality show, espacio en el que coincidieron y comenzaron a trabajar juntos.

A partir de ese encuentro, el grupo logró consolidar una química musical que derivó en la creación de un proyecto formal.

"Somos de diferentes partes de México, literal de norte a sur, y ahí fue donde se dio algo muy bonito. Empezamos a crear un sonido único que hoy define a Destino".

El nombre del proyecto tiene un significado especial para sus integrantes, ya que representa el momento en el que sus caminos se cruzaron.

"Decidimos llamarnos Destino porque el destino nos juntó. Todos veníamos haciendo nuestras cosas por separado y coincidimos en el momento correcto".

Más allá del origen del nombre, la banda coincide en que Destino representa una etapa clave en sus carreras musicales.

Aseguran que el proyecto les permitió reconectar con la música desde una perspectiva más honesta y comprometida.

"Es el proyecto de nuestras vidas. Nos devolvió ese amor por la música que a veces se va perdiendo cuando haces las cosas por inercia. Hoy lo hacemos con mucha pasión y con ganas reales de crecer".

En cuanto a su propuesta sonora, Destino busca mantener la esencia del regional mexicano, particularmente el sonido norteño, pero integrando la personalidad y el toque de cada integrante.

"Cada quien trae su propia raíz, su forma de tocar y su esencia. Eso es lo que hace diferente a Destino".

Entre las canciones que mejor representan la identidad del proyecto se encuentra "El Destino", un corrido motivacional compuesto entre todos los integrantes, en el que cada uno aporta una parte de su historia personal y musical. El tema se ha convertido en una pieza clave dentro de su repertorio.

Sobre su participación en el festival Resuena, la banda adelantó que se encuentra preparando un show especial, tomando en cuenta el perfil del evento y el público que se dará cita.

"Somos la única banda de regional mexicano en el festival y eso es una gran responsabilidad. Queremos que la gente se vaya contenta, que disfrute y que se lleve un buen recuerdo de Destino".

Además de sus temas originales, el grupo trabaja en una selección musical pensada para conectar con un público diverso, sin perder la esencia que los caracteriza, pero adaptándose al ambiente urbano del festival.

Como parte de sus próximos lanzamientos, Destino anunció la salida de su nuevo sencillo "Todos Los Días Son Viernes", programado para el 12 de febrero, canción que formará parte de su presentación en Puebla y que marca una nueva etapa para la agrupación.

Finalmente, los integrantes invitaron al público poblano a asistir al festival y a conocer su propuesta musical.

"Queremos poner en alto la música regional mexicana y compartirla con Puebla. Estamos muy emocionados de llevar nuestra música por primera vez a este estado.