Feria Tabasco 2026: Julión Álvarez se presentará en mayo

¡Julión regresa al Edén! Será parte de la Feria Tabasco 2026.

Tras el lleno total que ofreció el pasado 7 de febrero en el Estadio Centenario 27 de Febrero de Villahermosa, Julión Álvarez confirmó su regreso a Tabasco para presentarse en la máxima fiesta de los tabasqueños.

El cantante de Regional Mexicano se presentará el próximo 9 de mayo en el Foro Tabasco, que en esta edición estará ubicado en el complejo Olimpia XXI.

Detalles confirmados

El artista chiapaneco se suma a la lista de intérpretes ya anunciados para la máxima fiesta de los tabasqueños, donde destacan Los Tigres del Norte y Grupo Frontera, fortaleciendo la programación musical de alto nivel que promete la feria.

El reciente concierto en Villahermosa dejó imágenes de un estadio completamente lleno, con miles de asistentes disfrutando de sus éxitos durante cerca de tres horas.

Las calles alrededor del estadio se colapsaron ante la afluencia de público, y los fanáticos demostraron su entusiasmo trepándose a árboles cercanos o buscando la mejor vista posible del escenario.

Impacto en la comunidad

Julión Álvarez compartió en redes sociales algunos momentos de aquella noche, anticipando su regreso a Tabasco y expresando su emoción por reencontrarse con sus seguidores del Edén.

"Pronto volveré a Tabasco para cantarles todos sus temas favoritos".

La Feria Tabasco 2026, que se celebrará del 1 al 10 de mayo, promete una edición cargada de música, tradición y espectáculos de gran convocatoria, consolidándose como uno de los eventos más importantes del sureste del país.

La participación de Julión Álvarez asegura un cierre espectacular y refuerza la expectativa entre los fanáticos locales y visitantes.