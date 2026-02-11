Ángela Aguilar defiende su carrera ante críticas en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (AP/Espectáculos) — En un momento de vulnerabilidad frente a las cámaras, Ángela Aguilar decidió responder de manera directa a la ola de críticas y escrutinio público que ha enfrentado en los últimos meses. Durante una entrevista exclusiva, la menor de la dinastía Aguilar aseguró que la narrativa mediática sobre su vida personal ha sido distorsionada, afirmando que se siente víctima de un juicio social desproporcionado e injusto.

La cantante, quien recientemente celebró su primer año de matrimonio, aprovechó el espacio para defender su integridad y la de su familia, pidiendo un alto al "odio digital" que ha marcado su carrera desde finales de 2024.

La cantante enfrenta un juicio social desproporcionado por su vida personal.

Las claves de su defensa

Ángela fue enfática al señalar que muchas de las opiniones vertidas en redes sociales carecen de fundamento real:

Sobre su vida privada: Afirmó que, a diferencia de lo que se especula, todas las partes involucradas en sus decisiones personales han estado conscientes de la realidad desde el primer día, insinuando que no hubo engaños.

El peso del apellido: Reconoció que ser una Aguilar conlleva una responsabilidad mayor, pero lamentó que se utilice su linaje para magnificar errores comunes de cualquier joven de su edad.

Resiliencia artística: A pesar del ruido externo, la intérprete de "Qué Agonía" confirmó que sigue enfocada en su música, preparando nuevas colaboraciones que buscan rescatar las raíces mexicanas.

Ángela Aguilar destaca la importancia de su apellido en su carrera musical.

Un entorno mediático complejo

Las declaraciones de Ángela llegan en un febrero donde la atención pública está dividida entre grandes hitos del entretenimiento y la política:

Cine: La industria celebra el récord de Timothée Chalamet y las 16 nominaciones de Sinners camino al Oscar.

Música: El ARMY de BTS sigue procesando el sold out masivo para la gira "ARIRANG" en México tras el caos de Ticketmaster.

Economía: La reciente aprobación de las monedas conmemorativas del Mundial 2026 por la Cámara de Diputados.

La artista se enfoca en su música y nuevas colaboraciones a pesar de las críticas.

El impacto en su carrera

Expertos en relaciones públicas señalan que este pronunciamiento busca limpiar su imagen de cara a los compromisos internacionales de 2026. Al mostrarse como una figura resiliente que "solo quiere cantar", la artista intenta recuperar el apoyo de aquellos sectores del público que se distanciaron tras sus polémicas sentimentales.

"A mis 22 años, sigo aprendiendo. Lo único que pido es la oportunidad de que mi trabajo hable más fuerte que los chismes", concluyó la cantante.