Carín León celebra su éxito en Billboard: La Morrita es #1

Carín León vuelve a dominar las listas. El cantante sonorense alcanzó su duodécimo número uno en el chart Regional Mexican Airplay de Billboard gracias a "La Morrita", su colaboración con Xavi, una de las voces emergentes más sólidas de la nueva generación del regional mexicano.

Lanzada el 9 de enero, la canción debutó en el listado el 24 del mismo mes y, tras seis semanas de ascenso constante, se posicionó en el primer lugar. El tema, un huapango fresco y desenfadado, combina la esencia tradicional del género con una narrativa moderna sobre el romance en tiempos digitales.

"La Morrita" fue escrita por Carín León, Xavi, Alex Hernández, Fabio Gutiérrez, Luis Mexia y Édgar Barrera, quien además estuvo a cargo de la producción. Este logro representa su primer número uno del año en Regional Mexican Airplay y reafirma su consistencia en los charts.

Pero el impacto del sonorense va mucho más allá de un solo listado. Actualmente acumula 12 #1 en Regional Mexican Airplay, 6 #1 en Latin Airplay y un total de 18 números uno en diferentes clasificaciones de Billboard, cifras que lo consolidan como uno de los máximos exponentes globales del género.

El reconocimiento llega en un momento clave de su carrera. Recientemente fue el artista mexicano más premiado en la 38ª edición de Premio Lo Nuestro, donde obtuvo cinco galardones, incluyendo Colaboración Crossover del Año por "Lost in Translation" junto a Kacey Musgraves. Además, a inicios de mes ganó su segundo Premio Grammy consecutivo en la categoría Mejor Álbum de Música Mexicana (incluido Tejano) por "PALABRA DE TO´S (SECA)".

En 2026, Carín León también marcará un precedente con La Cura Fest, el primer festival musical en el desierto de Sonora. A la par, emprenderá una gira por más de 30 ciudades de Estados Unidos y Canadá, que arrancará el 20 de mayo en Hidalgo, Texas, y concluirá el 9 de octubre en Portland, Oregon, con paradas en Dallas, Houston, Atlanta, Orlando, Los Ángeles, Brooklyn y Toronto, entre otras.

En una industria cada vez más competitiva, Carín León no solo se mantiene vigente: sigue ampliando su dominio. Su duodécimo #1 en Billboard no es solo una cifra más, sino la confirmación de que su propuesta continúa conectando con audiencias dentro y fuera de México.