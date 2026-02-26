Rauw Alejandro aclara su postura tras polémica con Cazzu

No he hablado mal: Rauw Alejandro se defiende tras polémica con Cazzu

Luego de varios días de controversia en redes sociales, Rauw Alejandro rompió el silencio y se pronunció a través de X para aclarar su postura ante las declaraciones de Cazzu sobre el tema 'Rosita', colaboración junto a Tainy y Jhayco.

El cantante puertorriqueño fue enfático al asegurar que nunca ha hablado mal de la artista argentina y que, pese a no mantener una relación cercana desde hace años, la considera una amiga. 'En ningún momento he hablado mal de Cazzu. La considero una amiga; aunque no tengamos cercanía desde hace años, solo tengo recuerdos bonitos con ella y con su gente. Y le deseo lo mejor en su carrera, hoy y siempre', expresó.

¿Qué declaró Rauw Alejandro sobre la polémica?

Rauw también explicó que no escribió el verso que generó la polémica, interpretado por algunos como una referencia a Christian Nodal, y que, cuando lo escuchó por primera vez, no lo percibió como una falta de respeto. Según detalló, su intención al participar en la colaboración nunca fue incomodar a nadie.

El artista reconoció que cada persona puede interpretar la letra de manera distinta y dijo respetar que el fragmento haya causado incomodidad. 'Entiendo que cada quien lo puede interpretar diferente, y si a alguien le incomodó, se respeta', añadió.

Llamado a la paz y el respeto en la música

En su mensaje, también hizo un llamado a los medios y a los seguidores a no sacar de contexto sus palabras ni alimentar conflictos que, desde su perspectiva, no existen. Finalmente, cerró su declaración con un mensaje de conciliación: 'Paz y amor', subrayando que lo más importante debe ser la música, el trabajo y el respeto.

La polémica continúa generando conversación en redes, pero Rauw Alejandro dejó clara su postura: no hay ataque, no hay enemistad y no hay intención de confrontación.