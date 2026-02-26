Luis Coronel se convierte en nuevo integrante de La Casa de los Famosos 2026

Luis Coronel se convierte en nuevo habitante de La Casa de los Famosos 2026.

El cantante Luis Coronel es el nuevo integrante confirmado de La Casa de los Famosos 2026. El artista ingresó directamente a la zona del Destierro, donde ya se encuentran Laura G y Caeli, encendiendo de inmediato la expectativa sobre una posible reunión con el resto de las celebridades este martes.

Originario de Tucson, Arizona, Coronel descubrió su pasión por la música desde muy joven, inspirado por su abuelo y participando en el coro de la iglesia. Su historia dio un giro inesperado cuando publicó en Facebook una versión de "Mi niña traviesa", tema de Horacio Palencia. El video se volvió viral y marcó el inicio de una carrera que rápidamente lo posicionó como uno de los rostros jóvenes más destacados del regional mexicano.

De hecho, Coronel fue uno de los primeros artistas latinos en consolidar una trayectoria profesional a partir del impulso de las redes sociales, abriendo camino para una nueva generación de talentos digitales.

¿Qué retos enfrentará Luis Coronel en La Casa de los Famosos?

Ahora, el cantante enfrenta un reto distinto: sobrevivir a la convivencia, las estrategias y las alianzas dentro de la casa más famosa de la televisión. ¿Logrará conquistar al público también fuera del escenario?