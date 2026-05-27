Carín León: La familia y Hermosillo, claves en su carrera musical

Carín León afirma que Hermosillo sigue siendo el lugar más importante de su vida pese a su éxito internacional.

El cantante sonorense destacó que regresar a su tierra representa una conexión con sus raíces, su familia y la persona que era antes de la fama.

El cantante Carín León aseguró que, a pesar del reconocimiento internacional que ha alcanzado en los últimos años, Hermosillo continúa siendo el lugar más importante de su vida.

Durante una entrevista con la periodista Adela Micha, el intérprete sonorense habló sobre el vínculo emocional que mantiene con su ciudad natal y la importancia que tiene regresar a Sonora después de cada gira.

Carín León explicó que ninguna ciudad del mundo se compara con la sensación de aterrizar en Hermosillo y sentir el calor característico de la región, algo que para él representa identidad, pertenencia y cercanía con sus raíces.

La familia, pieza fundamental en su carrera.

El artista también recordó la educación que recibió de sus padres y destacó la relación cercana que conserva con su familia, especialmente con su hermano menor, quien incluso lo acompaña en algunas de sus presentaciones y viajes de trabajo.

Según relató, mantenerse cerca de su entorno familiar le ha permitido conservar la esencia con la que creció antes de alcanzar la fama internacional.

Poner en alto el nombre de Sonora.

Carín León señaló que uno de sus principales objetivos es representar dignamente a Sonora y dar visibilidad internacional a la cultura del norte de México.

El cantante afirmó que regresar constantemente a Hermosillo le ayuda a reconectarse con sus orígenes y recordar quién era antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas de la música regional mexicana.

Actualmente, el intérprete vive uno de los momentos más exitosos de su carrera, con presentaciones internacionales y una creciente presencia en escenarios de distintos países, consolidándose como uno de los exponentes más importantes del regional mexicano contemporáneo.