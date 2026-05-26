Cazzu e Ignacio Colombara podrían tener derechos sobre Inti

¿La pareja de Cazzu podría tener derechos sobre Inti? Esto explicó una abogada sobre el caso

El conflicto legal entre Christian Nodal y Cazzu por la custodia de su hija Inti podría sumar un nuevo elemento, luego de que surgieran cuestionamientos sobre si la actual pareja de la artista argentina, Ignacio Colombara, podría llegar a tener algún tipo de derecho legal relacionado con la menor.

La discusión tomó fuerza después de que la abogada Marcela Torres hablara sobre el tema durante el programa del periodista Javier Ceriani, donde explicó que, bajo ciertos criterios legales en México, una persona que participa activamente en la crianza de un menor podría obtener reconocimiento jurídico, incluso sin vínculo biológico.

¿Qué dice el criterio de la Suprema Corte?

De acuerdo con la especialista, existe un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconoce la existencia de familias de hecho derivadas de relaciones de crianza.

"Si tú has sido partícipe de la crianza de ese menor de edad, aunque no tengas una afiliación biológica, te voy a dar derechos legales en relación", explicó Torres al citar el criterio judicial.

La abogada señaló que este tipo de interpretación legal busca reconocer distintas estructuras familiares y relaciones afectivas que pueden desarrollarse alrededor de niñas y niños.

¿Cómo se relaciona esto con el caso de Inti?

Según Torres, la convivencia cotidiana entre Ignacio Colombara, Cazzu e Inti podría encajar en ese tipo de relación de crianza reconocida por la legislación mexicana.

La especialista mencionó que la pareja actual de la cantante ha compartido tiempo constante con la menor durante la gira "LATINAJE", incluyendo actividades diarias, viajes y convivencia familiar.

Sin embargo, aclaró que esto no significa que automáticamente existan derechos legales ni que actualmente haya una solicitud formal en ese sentido.

"Ni siquiera sabemos si Cazzu estaría pensando en algo así", puntualizó.

El proceso legal entre Nodal y Cazzu sigue en etapa inicial

La posible interpretación jurídica aparece mientras continúa el proceso relacionado con custodia, convivencia y pensión alimenticia entre Christian Nodal y Cazzu, el cual se tramita en un juzgado familiar de Jalisco.

De acuerdo con lo expuesto en el programa, el procedimiento aún se encuentra en fase inicial y la cantante argentina incluso estaría pendiente de ser notificada formalmente mediante mecanismos legales internacionales.

La abogada explicó que, en este tipo de casos, pueden analizarse distintos factores relacionados con el bienestar y entorno de la menor, incluidos vínculos de convivencia y crianza.

¿La pareja de un padre o madre puede obtener derechos?

Especialistas en derecho familiar han señalado que este tipo de criterios no otorgan automáticamente custodia ni sustituyen los derechos de los padres biológicos.

Más bien, permiten que jueces analicen situaciones donde una persona haya desarrollado una relación cercana y constante con un menor, especialmente cuando existe una participación activa en su cuidado cotidiano.

Cada caso debe evaluarse de manera individual y considerando siempre el interés superior de la niñez.

El caso sigue generando atención pública

La relación entre Christian Nodal y Cazzu ha permanecido bajo atención mediática desde su separación, especialmente por los temas relacionados con su hija Inti y las especulaciones sobre acuerdos legales, convivencia y responsabilidades parentales.

Ahora, las declaraciones sobre posibles derechos derivados de relaciones de crianza agregan un nuevo tema al debate público alrededor del caso, aunque hasta el momento no existe ninguna resolución judicial relacionada con Ignacio Colombara ni solicitudes oficiales sobre la menor.