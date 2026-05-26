Christian Nodal destaca la amistad con Marc Anthony: un apoyo vital

Christian Nodal habló sobre la estrecha relación de amistad que mantiene con Marc Anthony y aseguró que el intérprete de salsa se ha convertido en una de las figuras más importantes de su vida personal.

Durante su participación en el podcast ¿Qué es la música?, el cantante sonorense confesó que suele acudir a Marc Anthony en momentos complicados, ya que encuentra en él apoyo emocional, consejos y estabilidad.

"Es como un hermano mayor", expresó Nodal al hablar sobre el vínculo que han construido en los últimos años.

La boda de Nodal y Aguilar

Una amistad que se fortaleció tras su boda con Ángela Aguilar. La relación entre ambos artistas tomó mayor relevancia luego de que Marc Anthony participara como padrino en la boda de Nodal con Ángela Aguilar, celebrada en julio de 2024.

Desde entonces, el intérprete de regional mexicano ha compartido públicamente la admiración y el cariño que siente por el salsero, a quien incluso llamó de manera afectuosa "compadrito".

Nodal también destacó que Marc Anthony ha influido positivamente en distintos aspectos de su vida, no solo en lo profesional, sino también en lo espiritual y emocional.

Nuevos proyectos artísticos

Además de hablar sobre su amistad con Marc Anthony, Christian Nodal sorprendió al revelar que le interesa desarrollar proyectos fuera de la música en el futuro. Aunque actualmente continúa enfocado en su carrera dentro del regional mexicano y en nuevos lanzamientos musicales, confesó que le gustaría incursionar en el cine.

Entre sus aspiraciones mencionó la posibilidad de actuar, dirigir e incluso escribir una película. Con estas declaraciones, el cantante dejó ver su interés por expandir su carrera artística más allá de los escenarios y explorar nuevas formas de expresión creativa.