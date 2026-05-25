Gabito Ballesteros lanza Sálvame Hoy junto a Jennifer Lopez

Gabito Ballesteros continúa consolidándose como una de las figuras más importantes de los corridos tumbados y ahora prepara uno de los proyectos más relevantes de su carrera: una colaboración con Jennifer Lopez.

El cantante originario de Cumpas, Sonora, anunció el estreno de Sálvame Hoy, tema que llegará a plataformas digitales el próximo 29 de mayo.

La noticia fue dada a conocer por el propio Gabito Ballesteros

La noticia fue dada a conocer por el propio Gabito Ballesteros a través de sus redes sociales, donde compartió un video promocional acompañado de un fragmento de la canción. En el clip, el intérprete aparece frente a un automóvil mientras de fondo se escucha parte del tema grabado junto a Jennifer López, una colaboración que rápidamente generó expectativa entre sus seguidores.

"SORPRESA... ´SÁLVAME HOY´ 29 DE MAYO", escribió el cantante en la publicación.

La reacción del público no tardó en llegar, especialmente porque el adelanto confirmó la participación de la llamada "Diva del Bronx" en una producción ligada al regional mexicano.

Natanael Cano y JLo reaccionan al anuncio

Entre los primeros comentarios destacó el de Natanael Cano, quien escribió: "amo y señor", mostrando el respaldo y la amistad que mantiene con Gabito. Por su parte, Jennifer López también reaccionó a la publicación con emojis de fuego y compartió el adelanto en sus propias redes sociales, gesto que fue interpretado por los fans como una muestra de la buena química artística entre ambos.

Los comentarios de los seguidores reflejaron el entusiasmo por la colaboración:

"Te fuiste a las grandes ligas".

"Va a ser un temazo".

"Con la diva del Bronx".

"Todo le queda a este hombre".

De Sonora a los corridos tumbados

Gabito Ballesteros se ha convertido en una de las voces más reconocidas de la nueva generación del regional mexicano. El cantante comenzó su trayectoria dentro de la música de banda y posteriormente ganó notoriedad en la escena de los corridos tumbados gracias a su estilo como intérprete, compositor y productor.

Originario de Cumpas, Sonora, inició su carrera desde joven aprendiendo a tocar distintos instrumentos y participando en agrupaciones locales.

Las colaboraciones que impulsaron su carrera

Su crecimiento dentro del género se fortaleció tras colaborar con artistas como:

Peso Pluma

Junior H

Natanael Cano

Entre sus colaboraciones más exitosas destacan temas como:

AMG

Lady Gaga

Estas canciones ayudaron a posicionarlo como una de las figuras clave del regional mexicano actual.

Una colaboración que amplía fronteras

Con Sálvame Hoy, Gabito Ballesteros da un paso importante hacia el mercado internacional al unir su estilo con una de las artistas latinas más reconocidas del mundo. La colaboración también refleja el crecimiento global que han tenido los corridos tumbados y el regional mexicano en los últimos años, consolidándose como uno de los géneros más escuchados dentro de la música latina.