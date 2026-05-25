Camila Fernández busca revitalizar el mariachi entre nuevas generaciones

Camila Fernández aseguró que uno de sus principales objetivos dentro de la música regional mexicana es acercar el mariachi a las nuevas generaciones sin perder la esencia tradicional del género.

La cantante, integrante de la reconocida dinastía Fernández, explicó que encontró una motivación personal al pensar en el futuro musical de su hija y en las pocas propuestas de mariachi dirigidas a niñas y jóvenes.

"¿Y el mariachi de dónde lo va a sacar? ¿Dónde van a estar las canciones de mariachi que ella va a cantar? Entonces dije: ´Esa tarea es mía´", compartió en entrevista con EFE.

Un mariachi pensado para nuevas generaciones

Camila Fernández señaló que lleva varios años trabajando en una propuesta que combine la tradición del mariachi con sonidos y emociones capaces de conectar con públicos jóvenes.

Su estilo mezcla balada, desamor y elementos clásicos de la música mexicana, una fórmula que recientemente encontró buena respuesta con el sencillo Suéltame, tema que acumula cerca de dos millones de reproducciones en pocas semanas.

La cantante explicó que busca construir un proyecto "atemporal", con canciones que acompañen momentos emocionales cotidianos como el amor, el desamor o el desahogo personal.

El ejemplo de las mujeres de su familia

Aunque hoy es considerada la primera voz femenina pública de la dinastía Fernández dentro del mariachi contemporáneo, Camila aseguró que desde pequeña estuvo rodeada de figuras femeninas fuertes.

La artista recordó que tanto su madre como su abuela lograban dominar escenarios tradicionalmente encabezados por hombres, algo que marcó profundamente su visión artística.

"Mi abuela mide 1.40 y arriba del escenario se ve gigante. Y dije: ´Yo quiero hacer eso. Yo quiero ser ese ejemplo´. Por eso me visto de charra", comentó.

Una nueva voz dentro de la dinastía Fernández

Actualmente, muchas seguidoras que crecieron escuchando a Alejandro Fernández encuentran en Camila una propuesta femenina dentro del mariachi actual.

La cantante también adelantó que continuará llevando su música a nuevos escenarios tanto en México como en Estados Unidos.

Gira en Estados Unidos y regreso con Alejandro Fernández

Camila Fernández confirmó que en diciembre realizará presentaciones en ciudades estadounidenses como:

Iowa.

California.

Illinois.

Además, volverá a compartir escenario con su padre, Alejandro Fernández, durante las celebraciones del 15 de septiembre en Las Vegas, ciudad donde debutó artísticamente cuando tenía 16 años.

Con su propuesta, Camila Fernández busca mantener vivo el mariachi entre las nuevas generaciones y demostrar que las mujeres también pueden ocupar un lugar protagónico dentro de uno de los géneros más representativos de la música mexicana.