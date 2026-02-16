Chuy Lizárraga y El Coyote deslumbran en CDMX: CAPIBARAS TOUR

CAPIBARAS TOUR enciende la CDMX con una velada de amor y tradición mexicana

El pasado 13 de febrero, la Arena CDMX fue escenario de una noche cargada de romanticismo y energía con la llegada del CAPIBARAS TOUR, espectáculo protagonizado por Chuy Lizárraga y José Ángel Ledesma. Miles de asistentes se dieron cita para celebrar el amor al ritmo de la música mexicana.

Desde los primeros acordes, el ambiente se tornó festivo y emotivo. La cercanía del Día del Amor y la Amistad convirtió el concierto en el plan ideal para parejas, amigos y familias que no dejaron de cantar y bailar durante toda la velada.

Chuy Lizárraga desató la euforia con algunos de los temas más representativos de su carrera como Se Me Sigue Notando, Relación Clandestina y ¿A Dónde Tan Peinada?, logrando una conexión inmediata con el público, que coreó cada palabra.

Por su parte, José Ángel Ledesma, conocido como El Coyote, conquistó corazones con clásicos como Suspiros, Encerrado y Te Soñé. Su interpretación reafirmó por qué es una de las voces más emblemáticas del Regional Mexicano. Además, su legado ha sido retomado por nuevas generaciones, como Grupo Firme y Hernán Sepúlveda, quienes han rendido homenaje a su trayectoria. Cada interpretación fue acompañada por ovaciones y un impresionante mar de luces que iluminó el recinto.

Más que un concierto, CAPIBARAS TOUR se convirtió en una experiencia que fusionó nostalgia, pasión y tradición, dejando huella en todos los asistentes.

La gira continúa con próximas fechas en distintas ciudades del país, entre ellas Puebla, Los Cabos, La Paz, Villa de Álvarez y San Luis Potosí, donde prometen repetir la fórmula de una auténtica y salvaje experiencia capibara.