Lalo Mora y Palomazo Norteño logran sold out en Plaza de Toros

La agrupación Palomazo Norteño hizo historia al presentarse por primera vez en la emblemática Plaza de Toros La México, donde logró un impresionante sold out ante más de 50 mil asistentes.
La actuación de Palomazo Norteño
Lalo Mora, Eliseo Robles, Rosendo Cantú y Raúl Hernández ofrecieron un espectáculo inolvidable de más de tres horas, como parte de su nuevo tour "CLASE MAESTRA". La noche estuvo cargada de nostalgia, energía y grandes éxitos que el público coreó de principio a fin.
Este lleno total confirma el gran momento que vive Palomazo Norteño, un proyecto original de SERCA que ha logrado mantener en alto la música norteña, conquistando a distintas generaciones con temas que se han convertido en verdaderos clásicos.
La apertura del evento
El ambiente comenzó a encenderse con la participación de Norteñazo, agrupación encargada de abrir la velada en La México, preparando el escenario para una noche histórica.
Posteriormente, Luis y Julián Jr., Marco Marroquín, Gustavo Reyna, Javier Torres, Javier Ríos Jr. y Edwin Sandoval subieron al escenario demostrando por qué se han ganado el cariño del público, siendo ovacionados durante su presentación.
La participación de Lorenzo de Monteclaro
La fiesta norteña continuó con la actuación de Lorenzo de Monteclaro, quien fue recibido entre aplausos y muestras de cariño. Con su característico estilo y el inconfundible sonido del saxofón norteño, logró cautivar a los asistentes, que no dejaron de cantar cada uno de sus éxitos.
Sin duda, fue una noche que quedará marcada en la historia de la música norteña y en la memoria de miles de fanáticos.