Los Cardenales de Nuevo León informan sobre la salud de Don Chayo

La comunidad del regional mexicano se mantiene atenta a la salud de Don Chayo, emblemático vocalista de Los Cardenales de Nuevo León, luego de que se confirmara su reciente hospitalización en el estado de Nuevo León.

El pasado 9 de febrero de 2026, el cantante fue ingresado a un hospital privado para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, ni la familia ni los representantes del artista han revelado el motivo específico de su ingreso, por lo que el diagnóstico permanece reservado.

La salud de Don Chayo ha sido motivo de preocupación desde su embolia cerebral en 2022

Cabe recordar que en 2022 el intérprete sufrió una embolia cerebral que afectó considerablemente su estado de salud, situación que lo llevó a mantenerse bajo constantes cuidados médicos desde entonces. Este antecedente ha generado preocupación entre seguidores y colegas del género.

Ante la circulación de rumores y versiones sin confirmar en redes sociales, la agrupación emitió un comunicado oficial para aclarar la situación. En el mensaje, Los Cardenales de Nuevo León informaron que Don Chayo se encuentra estable y bajo supervisión médica permanente.

Los Cardenales de Nuevo León han emitido un comunicado para aclarar la situación de Don Chayo

Asimismo, detallaron que su recuperación avanza de manera paulatina y favorable, destacando que el equipo médico continúa monitoreando su evolución de cerca.

La familia del cantante agradeció las muestras de apoyo y cariño por parte del público, y pidió respeto y prudencia para evitar la difusión de información no verificada.

La familia de Don Chayo agradece el apoyo del público y pide respeto ante la difusión de rumores sobre su salud

Por ahora, el entorno cercano al artista mantiene una postura reservada, mientras seguidores del regional mexicano envían mensajes de ánimo esperando su pronta mejoría.