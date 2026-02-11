Carlos Rivera responde a Toñita sobre su relación con Cynthia Rodríguez

Así respondió Carlos Rivera tras señalamientos de "matrimonio lavanda" con Cynthia Rodríguez.

Tras las duras declaraciones de Toñita en las que sugiere que la unión entre Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez era un "matrimonio lavanda", el cantante respondió de manera contundente a la ex académica, hizo frente a los ataques que ha hecho a su relación y reveló si piensa o no en demandarla.

Recordemos que hace unos días, Antonia Salazar, conocida como Toñita, señaló que la relación entre Cynthia y Carlos era solo una apariencia poniendo en duda las preferencias sexuales del intérprete mexicano. La cantante explicó que la esposa de Rivera "sabía cosas" pero que no quería dar más detalles.

"Lo que yo creo es que es una bonita pareja, lo que piense mi mente jamás lo voy a decir. Yo como apoyo a la comunidad LGBT nosotros no somos nadie para sacar a nadie del closet. Si Carlitos es o no es su bronca".

¿Qué declaró Carlos Rivera sobre Toñita?

Durante una entrevista con medios de comunicación, periodistas le cuestionaron qué pensaba acerca de las declaraciones que había hecho Toñita. Carlos Rivera al parecer estaba enterado de lo que su ex compañera había mencionado, por lo que procedió a responder directamente.

"No tengo mucho que decir, ya llega un punto en el que uno ya no gasta saliva en dar explicaciones a nada, la gente que me quiere no necesita que le explique nada y la gente que no me quiere, aunque les explique va a pensar lo que quiere".

El cantante aseguró que él y su esposa han buscado ser felices y por eso no se meten con nadie. Sin embargo; no han recibido la misma respuesta, pero explicó que entiende cómo funciona el medio del espectáculo y aclaró a que a él no le gusta participar.

¿Cuál es la situación actual de Carlos y Cynthia?

El cantante y actor enfatizó que se encuentra muy feliz junto a su esposa Cynthia Rodríguez, mencionó que a pesar de lo que digan las personas sobre él y su matrimonio, ya llevan mucho tiempo juntos y así seguirán.

"Nosotros estamos aquí, yo estoy aquí, ella sigue aquí después de muchos años y seguiremos", dijo Rivera.

Carlos Rivera negó algún tipo de demanda contra Toñita, aseguró que está bien y está tranquilo, por lo que no piensa enfrentarse a ningún tipo de proceso legal.

Finalmente recomendó a los medios de comunicación que tengan dudas sobre él, escuchar dos de sus canciones: "Que Lo Nuestro Se Quede Nuestro" y "Digan Lo Que Digan", las cuales aseguró tienen muchas respuestas sobre su vida amorosa.