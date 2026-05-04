Christian Nodal busca reinventarse como El Forajido en medio de disputa legal

El cantante Christian Nodal dio un paso importante para retomar el control de su carrera al solicitar, el 22 de abril de 2026, el registro de la marca "El Forajido" ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La decisión surge en medio de un conflicto legal con su padre y actual mánager, Jaime González Terrazas, quien aparece como titular de la marca "Christian Nodal". Esta situación generó controversia luego de que el artista declarara públicamente: "No soy dueño ni de mi nombre".

¿Por qué Christian Nodal eligió El Forajido?

El registro de "El Forajido" contempla actividades relacionadas con el entretenimiento, lo que apunta a una estrategia para independizarse de la empresa familiar JG Music, responsable de manejar parte de sus derechos.

Consecuencias de la disputa legal

La disputa ha tenido repercusiones tanto en su vida personal como profesional, provocando tensiones públicas, cancelaciones de presentaciones y mensajes indirectos durante sus conciertos. Todo indica que el cantante atraviesa una etapa de ruptura y reconfiguración en su trayectoria artística.