Alicia Villarreal sigue presentándose en el Auditorio Nacional a pesar de su proceso legal

Alicia Villarreal atraviesa un proceso legal contra su expareja, Cruz Martínez, quien ha sido vinculado a proceso por presunta violencia familiar. De acuerdo con la información disponible, el caso contempla señalamientos de violencia física, psicológica y patrimonial, además de la implementación de medidas cautelares para proteger a la artista, como la prohibición de contacto y la supervisión por parte de las autoridades.

Proceso legal contra Cruz Martínez

A pesar de esta situación, Villarreal no ha detenido su actividad profesional y sigue cumpliendo con sus compromisos, incluyendo presentaciones en el Auditorio Nacional. Su presencia en el escenario ha atraído aún más la atención mediática, colocando su caso en el foco público.

Impacto en la comunidad

La situación ha generado conversación en torno a la violencia de género en México, al tiempo que refleja la forma en que la cantante continúa adelante con su carrera en medio del proceso legal en curso.