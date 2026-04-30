La Arrolladora Banda El Limón lanza nuevo sencillo: 'Tu Falta de Querer'

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho marca un nuevo momento en su trayectoria con el lanzamiento de "Tu Falta de Querer", una versión renovada que apuesta por una interpretación más intensa y emotiva.

Desde el inicio, la canción destaca por el protagonismo de los metales y una ejecución llena de sentimiento, logrando una conexión directa con el público. La agrupación no solo interpreta el tema, sino que crea una atmósfera donde la melancolía cobra mayor fuerza.

Nuevo sencillo de La Arrolladora

El sencillo ya está disponible en plataformas digitales junto con un videoclip oficial que refuerza su carga emocional con una propuesta visual elegante.

Impacto en la música regional

Con este estreno, La Arrolladora reafirma su capacidad de evolucionar sin perder la esencia que la mantiene vigente entre distintas generaciones.