El Jilguero lanza su nueva versión de Se Murió de Amor

El Jilguero presenta su más reciente lanzamiento: Se Murió de Amor, una emotiva Cumbia Norteña que rinde tributo al inolvidable éxito de Bobby Pulido. Con este estreno, el cantante imprime su sello personal a un tema que marcó época, ofreciendo una interpretación renovada cargada de sentimiento y autenticidad.
Grabada en Lancaster, California, esta nueva versión transmite la intensidad de un amor perdido. A través de letras profundas y una interpretación apasionada, la canción narra la historia de un hombre que vive con la nostalgia de quien fue el gran amor de su vida. El video musical que acompaña el sencillo refuerza ese mensaje, proyectando con sensibilidad el dolor y el anhelo que envuelven la melodía.
Se Murió de Amor conecta con todos aquellos que han atravesado una ruptura amorosa, y El Jilguero logra tocar fibras sensibles con su voz inconfundible y su característico ritmo norteño, brindando una perspectiva fresca a este clásico del género.
El tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Es una invitación a redescubrir una canción emblemática bajo una nueva esencia y a seguir explorando la propuesta musical de El Jilguero.
Con 40 años de vida y 26 años de trayectoria artística, Jorge Morales, conocido como El Jilguero, inició su camino en la música a los 14 años. Desde entonces, ha construido una sólida conexión con su público al interpretar canciones que reflejan historias reales y sentimientos auténticos.
La nueva versión de Se Murió de Amor fue grabada en Lancaster, California.
El Jilguero, con 26 años de trayectoria, ofrece una interpretación renovada.
El video musical acompaña el lanzamiento, reflejando el dolor de un amor perdido.
El Jilguero logra conectar con quienes han vivido rupturas amorosas.