María José aclara su postura ante la prensa: no hablará de otros

Durante un reciente encuentro con medios, María José dejó clara su postura frente a las preguntas relacionadas con la vida privada de sus amigos y excompañeros, mostrando incomodidad ante cuestionamientos que, aseguró, no le corresponden.

Al ser interrogada sobre su excompañera de Kabah, la intérprete fue directa: señaló que mantiene comunicación con sus amistades, pero que no hablará públicamente sobre situaciones personales ajenas. Con ello, subrayó que cada quien es responsable de su propia historia y que no le corresponde alimentar rumores.

¿Qué declaró María José sobre Kabah?

Sobre un posible reencuentro con Kabah, la cantante reconoció que el grupo fue una etapa fundamental en su formación artística y que guarda cariño por sus excompañeros. Sin embargo, aclaró que actualmente no existen planes para volver a trabajar juntos, pues está concentrada en su camino individual.

Detalles sobre su nuevo disco

En ese sentido, reafirmó que su prioridad es su carrera como solista. Incluso adelantó que prepara un nuevo disco compuesto por temas inéditos y sin colaboraciones, apostando por una conexión directa con su público.

María José destacó que su intención es seguir cantándole a los corazones rotos, pero siempre desde una perspectiva de fortaleza y empoderamiento femenino. Su mensaje fue claro: respeto a su trayectoria, independencia artística y enfoque total en su presente musical.