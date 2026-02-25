Cazzu comparte detalles sobre su hija Inti tras declaraciones de Nodal

Cazzu comparte detalles de su hija Inti tras declaraciones de Christian Nodal.

Luego de que Christian Nodal hablara públicamente sobre el dolor que siente por la distancia con su hija y negara haberla abandonado, Cazzu reapareció en redes sociales con una imagen de la pequeña Inti —sin mostrar su rostro— y compartió algunas anécdotas sobre la niña durante una charla en Argentina.

Mientras el cantante mexicano utilizó su canal de difusión para expresar su postura sobre el proceso legal que enfrenta con su expareja, la intérprete de trap optó por no responder directamente a las declaraciones. En cambio, publicó una fotografía de su hija, quien en 2026 cumplirá tres años, manteniendo la privacidad de la menor.

Detalles sobre la personalidad de Inti

Durante una presentación en San Pedro de Jujuy, Cazzu habló con ternura sobre la personalidad de Inti y reveló que cuando le preguntan a qué se dedica, la pequeña responde con orgullo que es cantante "como mamá". La artista compartió el momento con humor y emoción, destacando la conexión especial que tiene con su hija.

También contó que la niña es muy celosa con sus cachetes y que, en ocasiones, incluso le pide a su propia madre que no la llene de besos, una decisión que ella respeta como parte de su carácter.

La relación entre Cazzu y Nodal

Cabe recordar que tras su separación en 2024, la relación entre Cazzu y Nodal ha estado marcada por declaraciones cruzadas. El intérprete de regional mexicano contrajo matrimonio posteriormente con Ángela Aguilar, lo que incrementó la atención mediática en torno a la expareja.

Mientras el proceso legal sigue su curso, Cazzu continúa enfocada en su carrera —con planes de gira en Estados Unidos— y en su faceta como madre, compartiendo momentos cotidianos que reflejan su vínculo con Inti.