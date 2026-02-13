Grupo Firme confirma su presentación en el Palenque de San Marcos 2026

El ambiente ferial ya comienza a sentirse en Aguascalientes y el Palenque de San Marcos arrancó con una noticia que emocionó a los amantes del regional mexicano: Grupo Firme es el primer artista confirmado para la edición 2026.

El anuncio se dio a conocer a través de las redes sociales oficiales del recinto, generando gran expectativa entre los seguidores de la agrupación liderada por Eduin Caz. En cuestión de minutos, la noticia se volvió tendencia, consolidando esta presentación como una de las más esperadas de la temporada.

Detalles confirmados

La banda se presentará el próximo 2 de mayo de 2026, fecha que promete convertirse en uno de los momentos más destacados del programa artístico del palenque. Con su característico estilo y éxitos que han marcado al género, Grupo Firme llevará al escenario un espectáculo lleno de energía, fiesta y cercanía con el público.

El Palenque forma parte de la tradicional Feria Nacional de San Marcos, que cada año se celebra entre abril y mayo y es considerada una de las ferias más importantes de México por su oferta cultural, gastronómica, deportiva y musical. Miles de visitantes nacionales e internacionales acuden para disfrutar de conciertos, exposiciones, corridas de toros y diversas actividades familiares.

¿Cuándo y cómo comprar boletos?

Aunque los precios oficiales aún no han sido revelados, se espera que en los próximos días se anuncien los detalles sobre la venta de entradas, puntos físicos autorizados y plataformas digitales. Tradicionalmente, los boletos para el Palenque de San Marcos se adquieren tanto en taquillas oficiales como en sistemas de venta en línea, por lo que se recomienda estar atento a los canales oficiales para evitar fraudes.

Con este primer anuncio, el Palenque de San Marcos 2026 promete una cartelera de alto nivel. La confirmación de Grupo Firme marca el inicio de una temporada que, sin duda, estará llena de grandes espectáculos y noches inolvidables en Aguascalientes.