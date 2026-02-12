Junior H lanza su nuevo álbum Depressed MFKZ hoy en la música

Junior H estrena hoy 12 de febrero su nuevo álbum 'Depressed MFKZ'. Conoce el tracklist completo, la colaboración con Gael Valenzuela y a qué hora escucharlo.

El calendario marca el 12 de febrero y, para los seguidores del regional mexicano, esta fecha no es una coincidencia. Tras una exitosa gira y un breve silencio en el estudio, el máximo exponente de los corridos sad, Junior H, está de vuelta.

Hoy finalmente ve la luz 'Depressed MFKZ', un álbum que llega en el momento exacto para convertirse en el refugio de quienes enfrentan el próximo 14 de febrero con el corazón roto.

El simbolismo detrás del 12 de febrero: ¿Una tradición de Junior H?

No es la primera vez que el intérprete elige esta semana para sacudir la industria; hace exactamente cinco años, el 12 de febrero de 2021, Junior H lanzó el icónico '$ad Boyz 4 Life', disco que definió su esencia.

Siguiendo ese ritual, en 2022 estrenó 'Mi Vida en un Cigarro 2' el 11 de febrero, y ahora con el estreno de 'Depressed MFKZ', el cantante reafirma su conexión emocional con estas fechas previas a San Valentín, pero no de una manera dulce y color de rosa, sino de manera trágica y nostálgica.