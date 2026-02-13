Carnaval de Mazatlán 2026: grandes artistas y alegría en la Perla del Pacífico

Carnaval de Mazatlán 2026: música, tradición y grandes estrellas en su edición 128

Este 12 de febrero arranca el Carnaval de Mazatlán 2026, que en su edición número 128 promete cinco días llenos de alegría, tradición y espectáculos inolvidables. La máxima fiesta del puerto se celebrará del jueves 12 al martes 17 de febrero y este año tendrá como temática "Arriba La Tambora", un homenaje a la esencia musical que distingue a Sinaloa.

Durante esta gran celebración, miles de sinaloenses y visitantes nacionales e internacionales se darán cita en la llamada Perla del Pacífico para disfrutar de coloridos desfiles con majestuosos carros alegóricos, la esperada coronación de reyes y reinas, así como una variada cartelera artística.

El Carnaval de Mazatlán 2026 se celebrará del 12 al 17 de febrero

El programa musical estará encabezado por figuras como Belinda, Yuridia, Edén Muñoz y El Mimoso, quienes pondrán ritmo y energía a las noches de fiesta. Además, el Carnaval también tendrá espacio para los más pequeños del hogar con la presentación especial de Lara Campos, quien hará cantar y bailar a niñas y niños con su popular tema "René".

Artistas destacados en el Carnaval de Mazatlán 2026

Con tradición, música y un ambiente festivo que se vive en cada rincón del malecón, Mazatlán se prepara para recibir a millones de asistentes en una edición que promete ser inolvidable.