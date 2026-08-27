Ximena Padilla celebra sus XV años con misa en San Francisco de Asís

Con una gran sonrisa dibujada en su rostro, Ximena Elizabeth Padilla compartió la celebración de sus XV años de vida con el cariño de familiares y amigos.

La misa de acción de gracias fue celebrada en la iglesia San Francisco de Asís, en la que Ximena estuvo acompañada por sus papás, José Eduardo Padilla Rangel y Virginia Mireles, quienes compartieron con ella este importante momento de su vida.

También estuvieron presentes sus hermanos, José Alejandro y Eduardo Mateo, así como sus abuelitos maternos, Carlos Mireles y Rosaura Sagún. Por parte de su familia paterna, la quinceañera recibió el cariño de sus abuelos, Elvira Rangel y Ruperto Padilla, además de sus tíos, quienes se sumaron a la celebración de esta fecha tan especial.

Los momentos más emotivos surgieron en la elegante recepción que tuvo lugar en un salón de eventos sociales, donde los invitados le expresaron efusivas muestras de cariño, además de compartir con ella una inolvidable velada donde una cena-baile fue el marco de conmovedores y especiales momentos que atestiguaron una nueva etapa en la vida de Ximena.