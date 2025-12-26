Choque múltiple entre automóvil y taxis deja personas lesionadas en Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Un choque vial entre un automóvil particular y dos taxis dejó personas lesionadas, tras un percance registrado en el municipio.

El accidente ocurrió sobre la avenida Sur Poniente, en el cruce con la calle San Miguel de Arcángel, a la altura de la ampliación Santa Rosa.

De acuerdo con la información, el vehículo que provocó el impacto fue un Chevrolet Impala modelo 2017, color negro, conducido por Ricardo, de 24 años, el cual se estrelló primero contra un Nissan Tsuru 2015, color blanco, habilitado como taxi y manejado por Patricio, de 45 años.

En este último vehículo resultó lesionado Eduardo, de 40 años, quien viajaba como pasajero en la unidad de alquiler.

Tras el primer impacto, el Chevrolet Impala también golpeó un segundo taxi, un Nissan V-Drive modelo 2020, color blanco, conducido por Magdaleno.

Autoridades llegaron al lugar para investigar y deslindar responsabilidades.

