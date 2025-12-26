Miguel Vázquez sufre volcadura de tráiler con gallinas en Sabinas

Un tráiler cargado con cientos de gallinas volcó esta mañana en la carretera federal 57, en el tramo libre Allende–Nueva Rosita, generando un fuerte despliegue de autoridades y afectaciones en la circulación. El accidente ocurrió en la conocida cuesta de las codornices, cuando la pesada unidad perdió el control en una curva.

El conductor, identificado como Miguel Vázquez, de 21 años y originario de Zacatecas, resultó ileso tras el percance. La unidad pertenece a una razón social del municipio de Torreón y tenía como destino la ciudad de Monclova, Coahuila.

De acuerdo con la versión del propio chofer, la carga se desplazó al tomar la curva, provocando que la caja con las aves se volcara y arrastrara al tractor fuera de la cinta asfáltica. El impacto dejó la mercancía esparcida en la zona y obligó a interrumpir el tránsito por varios minutos.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Guardia Nacional, división de seguridad en carreteras, acudieron rápidamente al sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las labores de retiro de la unidad. La presencia de las autoridades permitió restablecer el orden y garantizar la seguridad de los automovilistas que circulaban por la vía.

Detalles confirmados

El accidente, registrado en el municipio de Sabinas, Coahuila, mantiene en proceso la recopilación de información oficial. Se espera que en las próximas horas se emitan reportes adicionales sobre las afectaciones y el destino de la carga.