Maltrato animal en Melchor Múzquiz: Juan N. golpea a perrita

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un ciudadano identificado como Juan N., de oficio trailero, fue denunciado penalmente por el presunto delito de maltrato animal, luego de que agrediera violentamente a una perrita en plena celebración navideña.

El lamentable suceso tuvo lugar en la calle Durango de la colonia Infonavit-Reforma, generando una ola de indignación entre los vecinos y usuarios de redes sociales.

De acuerdo con testigos, el incidente ocurrió cuando Juan N. atacó a la perrita, quien intentó huir de su agresor escondiéndose debajo de un tráiler.

¿Cómo ocurrió el ataque a Melina?

La escena fue captada por algunos vecinos que no dudaron en documentar el hecho y compartirlo en plataformas digitales, donde rápidamente se viralizó, provocando una fuerte reacción de repudio.

La víctima del ataque fue identificada como "Melina", una mascota que momentos antes se había extraviado tras desorientarse por el estruendo de los fuegos artificiales.

En su intento por encontrar refugio, la perrita terminó en una zona peligrosa, donde fue brutalmente golpeada por el ahora señalado quien tendrá que responder por los hechos registrados.

Reacciones de la comunidad y acciones legales

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran la crudeza del ataque, lo que motivó a la comunidad a exigir justicia. La mañana del lunes, Santiago Muñoz, dueño de Melina, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público Especializado, aportando las pruebas gráficas del presunto maltrato.

Organizaciones defensoras de los derechos de los animales han manifestado su apoyo al denunciante y han solicitado a las autoridades que se aplique todo el peso de la ley.

Mientras tanto, "Melina" se encuentra bajo observación veterinaria, recuperándose de las lesiones sufridas, y su caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de endurecer las penas por maltrato animal en el estado.