Inicia en Acuña el operativo "Héroes Paisanos" ante incremento de flujo fronterizo

Ciudad Acuña, Coah.– Autoridades de los tres niveles de gobierno dieron el banderazo de inicio al programa Héroes Paisanos en la frontera de Acuña, uno de los cruces más utilizados por la agilidad y los beneficios que ofrece el tránsito hacia Del Río, Texas.

¿Qué ocurrió?

El puente internacional, que tradicionalmente registra una alta movilidad, prevé un incremento significativo en las próximas semanas. Ante este escenario, las corporaciones federales, estatales y municipales fortalecerán la coordinación de acciones, especialmente en materia de seguridad, para mantener el orden y agilizar las filas que se forman durante las temporadas de mayor flujo.

Autoridades locales destacaron que este punto fronterizo se mantiene como uno de los más rápidos del estado para realizar el cruce y uno de los que ofrecen mejores condiciones de seguridad.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Como parte del operativo, personal de migración distribuirá folletos informativos a los viajeros que ingresen por este puerto, con el objetivo de orientarlos y reforzar el control en la zona.

Con el arranque del programa, las instancias gubernamentales reafirmaron su compromiso de trabajar de manera conjunta para garantizar un tránsito seguro y ordenado durante el periodo vacacional.